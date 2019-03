Polscy żołnierze nie pojadą na misję na Wzgórza Golan, tylko do Libanu. Spokój jest tam złudny

Polscy żołnierze wrócą nad granicę Izraela. Nie będą to jednak Wzgórza Golan tylko południowy Liban. Na pierwszy rzut oka to miejsce urokliwe. Spokój jest tam jednak złudny. Gdy zaczną spadać bomby Polacy znajdą się w samym środku wojny.

Polska odbudowuje zaangażowanie wojskowe w misjach pokojowych ONZ . Warszawa zastanawiała się nad wyborem jednego z dwóch miejsc, w których Polacy służyli do 2009 r. Rozważano powrót na Wzgórza Golan (misja UNDOF) lub do na południe Libanu (UNIFIL).

Liban, a nie Wzgórza Golan

Spokój i bezpieczeństwo w Lilbanie zawsze jest złudne, a na pograniczu z Izraelem szczególnie. Od zakończenia drugiej wojny libańskiej w 2006 r. nic nadzwyczajnego się tam nie dzieje, ale nadal jest to teren Hezbollahu, potężnego ugrupowania proirańskiego, którego zrobjne ramię uznawane jest za organizację terrorystyczną. Większość wiosek i miasteczek w tej części Libanu należy do szyitów, z których wywodzi się ta organizacja, choć zdarzają się też miejscowości chrześcijańskie.

Polacy na kierunku izraelskiego ataku

Przygotowania do "kolejnej rundy" cały czas trwają. Do końca walk w 2006 r. Izraelowi nie udało się zapanować nawet nad ziemiami bezpośrednio przylegającymi do granicy państwa żydowskiego, a z licznych bunkrów i tuneli do końca wojny wyłaniali się ludzie uzbrojeni w rosyjskie rakiety przeciwpancerne śmiertelnie groźne nawet dla najnowocześniejszych czołgów Merkawa 4. Do najcięższych bitew wojny należała walka o miasteczko Bint Dżbeil, które leżeć teraz będzie w centrum "polskiego obszaru".