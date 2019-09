Polityka zagraniczna Niemiec: kiepskie dwa lata rządu Merkel [ANALIZA]

Dwa lata po wyborach niemiecka polityka zagraniczna jest niemrawa i pozbawiona pomysłów. Ta słabość przypada na dość niekorzystny moment.

Do krytyki płynącej z ust Donalda Trumpa politycy w Berlinie zdążyli się już przyzwyczaić. Amerykański prezydent skarży się zazwyczaj na to, że Niemcy wydają zbyt mało pieniędzy na armię. Teraz, w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy, zaczął jeszcze skarżyć się na politykę zagraniczną Angeli Merkel. "Niemcy nic nie robią w waszej sprawie" – mówił Wołodymyrowi Zełenskiemu. Oczywiście niemiecki rząd widzi to zupełnie inaczej. Ale to, co mówi Trump, i w jaki sposób to mówi, wskazuje na inne problemy.