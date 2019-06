Angela Merkel zaciskała zęby i cała się trzęsła. Dziwne wideo obiega sieć

Nie wiadomo, co stało się niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Kamery zarejestrowały jednak, że podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego cała się trzęsła.

Szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel przyjęła we wtorek przebywającego z pierwszą wizytą w Berlinie nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

Gdy oboje stali przed budynkiem i odgrywany był hymn, Merkel trzęsła się, miała zaciśnięte pięści i usta. Całość trwała co najmniej minutę. Zdarzenie to zarejestrowały kamery, a nagrania trafiły do sieci.