Polityk SLD: Mam dość czekania w przedpokoju Schetyny

Emocje w opozycji zaczynają sięgać zenitu. Już nie tylko PSL niecierpliwi się wypatrując ostatecznych deklaracji z Platformy Obywatelskiej. "Nie wiem jak wy, ale ja mam już dość czekania w przedpokoju Grzegorza Schetyny" - pisze Wincenty Elsner, wiceprzewodniczący SLD.

W ten weekend Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Katowicach dużą konwencję . Głos zabierali najważniejsi działacze partii, a Jarosław Kaczyński wielokrotnie apelował do Polaków, by na jesieni głosowali na PiS.

"Schetyna dzieli potencjalnych koalicjantów"

"Platforma Obywatelska ma już swój działający sztab wyborczy. Wiosna Biedronia powołała go parę dni temu. Dzisiaj przygotowania do wyborów rozpoczął sztab PSL. Już tylko my grzecznie czekamy, co zadecydują o nas inni" - komentuje polityczne szachy w wykonaniu liderów partii Wincenty Elsner.