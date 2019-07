Śniadek o Dulkiewicz: Dobrze, że straszy sądem, a nie niemieckimi bojówkami

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz deklarowała ostatnio, że chce pozwać tygodnik "Sieci". - Obietnica pozwu budzi we mnie rozbawienie. Przecież nie wyprze się przed sądem zdarzeń opisanych w tekście - komentuje poseł PiS Janusz Śniadek.

- Obietnica pani Aleksandry Dulkiewicz złożenia pozwu przeciwko tygodnikowi "Sieci" za okładkowy tekst "Czy Gdańsk chce do Niemiec?" budzi we mnie rozbawienie. Przecież nie wyprze się przed sądem zdarzeń opisanych w tekście - powiedział portalowi wPolityce.pl poseł PiS i były przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek.

Polityk ocenił, że prezydent Dulkiewicz "nieustannie nawiązuje do Wolnego Miasta Gdańska i jest to niezaprzeczalne". - W sposób oczywisty musi to budzić skojarzenia z przeszłością i prowadzić do zadawania pytań. Postulat odzyskiwania z rąk państwa polskiego Westerplatte, które było jedynym polskim miejscem na terytorium Wolnego Miasta Gdańska rządzonego przez niemieckich nazistów musi rodzić pytania - dodał.