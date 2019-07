Aleksandra Dulkiewicz pozwie tygodnik "Sieci"? "Popełniają najcięższy grzech"

Jest reakcja prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz na kontrowersyjną okładkę tygodnika "Sieci". Ja poinformowała, jej urząd "analizuje możliwe kroki prawne" w tej sprawie. - Nie mogę ukryć oburzenia i smutku - powiedziała prezydent.

Co na to Dulkiewicz? - Nie mogę ukryć oburzenia i smutku. "Czy Gdańsk chce do Niemiec?". Takie pytanie zostało dzisiaj publicznie postawione. Byłoby ono absurdalne, albo można by je traktować jako prowokację czy niesmaczny żart, ale niestety takie nie jest - powiedziała podczas briefingu prasowego po spotkaniu z posłem PiS Kazimierzem Smolińskim nt. przyszłości Westerplatte.