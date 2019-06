Prośba Dulkiewicz ws. Westerplatte. Będzie spotkanie z politykiem PiS-u

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz chce rozmawiać z posłem PiS-u Kazimierzem Smolińskim o specustawie ws. Westerplatte. Politycy mają spotkać się w poniedziałek - podaje "Gazeta Gdańska”.

Pismo z prośbą o spotkanie miało wpłynąć do biura polityka PiS-u w piątek. – Potwierdzam, że pani prezydent Dulkiewicz zwróciła się do mnie o takie spotkanie pisemnie, a następnie zadzwoniła. Do naszej bezpośredniej rozmowy dojdzie w najbliższy poniedziałek w biurze poselskim PiS w Gdańsku, zgodnie nie przewidujemy udziału w niej innych osób – powiedział cytowany przez gazetę polityk.