Budowa Muzeum Westerplatte. Dulkiewicz złożyła ofertę Sellinowi

Zakończyła się rozmowa pomiędzy prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, a ministrem Jarosławem Sellinem. Dyskusja dotyczyła budowy Muzeum Westerplatte oraz obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Minister Jarosław Sellin powiedział, że strona rządowa proponuje, by przedstawiciele miasta Gdańska weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte. - W tym komitecie będzie się dopracowywało koncepcję tego muzeum plenerowego, żeby mieli wpływ na to, jak to upamiętnienie ma wyglądać - tłumaczył Sellin.