Beata Szydło atakuje Platformę: "Ta pogarda! Ten rechot na ulicy"

Trwa kongres PiS w Katowicach. Głos na spotkaniu zabrała m.in. Beata Szydło. Była premier skrytykowała polityków opozycji, którzy żartowali ostatnio z jednego z mieszkańców Węgrowa. - Panie Arłukowicz, zabieraj pan koleżeństwo i wracajcie do Węgrowa przeprosić tego człowieka - grzmiała.

Później przeszedł do konkretów i zaznaczył, że blokując ostatnio kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, Polska odniosła duży sukces.

- Na główne stanowisko w UE miał być wybrany pewien pan, który mówi, że nas lubi i bardzo się nami interesuje od paru lat, ale już nie chcemy, by się nami interesował - stwierdził Morawiecki.

- Mamy swoją drogę naprawy państwa. Tłumaczymy w Brukseli na czym ona polega i nie możemy pozwolić, by najważniejsze stanowisko objęła tam osoba, która Polskę pouczała, karciła i obrażała - dodał. Zaznaczył, że negocjacje na ostatnim szczycie Rady Europejskiej były bardzo skomplikowane. Przyznał, że kandydatura Holendra Fransa Timmermansa wielokrotnie wracała i była przedmiotem sporu, ale delegacja z Warszawy osiągnęła swój cel.

Sukces szefa rządu docenił Jarosław Kaczyński. - Bo zrobił coś, co wydawało się niemożliwe. Ja lubię lekkoatletykę. To tak, jakby pan premier skoczył w dal 9 metrów z workiem kamieni na plecach - żartował lider PiS.

Szydło uderza w Arłukowicza: Wracaj do Węgrowa przeprosić

Po szefie rządu głos zabrała była premier Beata Szydło. Mówiła, że niedługo przed Polakami kolejny ważny wybór. Przestrzegała, by nie wybrać ekipy, która jedzie w Polskę, by "drwić z Polaków".

Przypomnijmy, że do kontrowersyjnej sytuacji doszło w ostatnich dniach w Węgrowie. Politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Grzegorzem Schetyną odwiedzili Wierzbno, Węgrowo i Białystok. Uwagę internautów zwrócił jeden z filmików, który udostępnił polityk PO Bartosz Arłukowicz.

Widać na nim, jak poseł w prześmiewczy sposób zwraca się do jednego z mężczyzn przed sklepem. – Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie – zagadywał Arłukowicz. – Niech pan mnie nie denerwuje – odpowiedział zdezorientowany mężczyzna, po czym odszedł. W tle można było usłyszeć za to głośny śmiech polityków opozycji. Zdaniem wielu internautów i publicystów, forma żartów z wyborcy była nie na miejscu. Zdarzenie ostro skrytykowała podczas konwencji PiS Beata Szydło.

- Pojechała ekipa Platformy, czy jak oni się teraz nazywają do Węgrowa, żeby spotkać się z Polakami. I co? Ta pogarda. Ten rechot, który unosił się na ulicy. Panie Arłukowicz, zabieraj pan koleżeństwo i wracajcie do Węgrowa przeprosić tego pana - apelowała Beata Szydło.