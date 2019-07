Angela Merkel i Theresa May w Poznaniu. Ruszył Szczyt Bałkanów Zachodnich

Premier Mateusz Morawiecki powitał w Polsce szefów państw i rządów. Przedstawiciele wielu krajów przyjechali do stolicy Wielkopolski, by rozmawiać m.in. z kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że aspiracje dołączenia do UE mają w bliższej lub dalszej perspektywie m.in. Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

W związku z tym organizowane są tzw. Szczyty Bałkanów Zachodnich. Tym razem jego gospodarzem jest Polska.

- Dobrobyt obywateli zależy od wzrostu gospodarczego. Dlatego podczas tej sesji plenarnej skupiamy się na kwestiach z nim związanych. Na kwestiach społeczno-gospodarczych dla Bałkanów Zachodnich - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, który najpierw przywitał przybyłych gości, a potem rozpoczął dyskusję na temat rozwoju.

Duda o ogromnym znaczeniu Bałkanów Zachodnich

Co ważne, w spotkaniach z przedstawicielami państw udział bierze także prezydent RP Andrzej Duda. - Bałkany to integralna część Europy, zarówno pod względem geograficznym, kulturowym, jak i właśnie historycznym - cytuje prezydenta TVP Info.

- Bez integracji Bałkanów wraz z ich pięknymi tradycjami oraz różnorodnymi kulturami, Europa nie zacznie oddychać pełną piersią. Wypowiadam te słowa świadomie, jako prezydent kraju, który korzysta ze środków rozwojowych UE, a w przyszłości będzie zobligowany do podzielenia się tymi zasobami z nowymi państwami - podkreślił Duda.

Szczyt Bałkanów Zachodnich otworzyło w środę forum think tanków, w którym wzięło udział około 200 osób z organizacji pozarządowych z całej Europy. W czwartek do Poznania przyjechało kilkudziesięciu ministrów gospodarki, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych państw biorących udział w Procesie Berlińskim. Odbyły się także forum społeczeństwa obywatelskiego i forum biznesu.

Szczyt w Poznaniu jest elementem Procesu Berlińskiego, jako inicjatywy wspierającej współpracę regionalną państw Bałkanów Zachodnich i uzupełniającą politykę rozszerzenia Unii Europejskiej. Polska dołączyła do procesu w 2018 r. na zaproszenie kanclerz Angeli Merkel. W piątek oprócz szefowej niemieckiego rządu w Poznaniu pojawili się m.in. premierzy Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Grecji i Słowenii.