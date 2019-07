Pogoda. Potężny system zimnego frontu. Deszcz i ochłodzenie

Prognoza pogody na nadchodzący weekend wygląda fatalnie. Będzie pochmurno i wietrznie, a temperatury spadną do nawet 16 stopni w środku dnia. Wszystkiemu winien jest dość pokaźny układ wysokiego ciśnienia, który zalega nad Atlantykiem.

Oznaki gwałtownego ochłodzenia były widoczne już w nocy z środy na czwartek, kiedy stacja meteorologiczna w Jakuszycach (woj. dolnośląskie) odnotowała 1,3 stopnia C poniżej zera. Najnowsze wyliczenia pokazują, że sytuacja na pewno nie ulegnie szybkiej poprawie. W sobotę z zachodu, a w niedzielę z północnego–zachodu napływać będzie do nas chłodne i wilgotne powietrze odpowiednio: w sobotę pochodzenia atlantyckiego, a w niedzielę polarno-morskiego. Ale zanim przejdziemy do weekendu, zobaczmy co czeka nas w piątek?