Polityk PiS kpi z kanclerza Scholza? Zaskakujący wpis Mularczyka

Kilka dni temu na antenie RMF FM Mularczyk mówił w sprawie reperacji do Niemiec, że należy "poinformować naszych partnerów, że Niemcy po drugiej wojnie nie rozliczyli się z nami" - Nie dostaliśmy ani reparacji, ani odszkodowań dla naszych obywateli. To jest bardzo ważne, żeby poinformować o tym opinię międzynarodową. Uważam, że uzyskanie reparacji od Niemiec to kwestia kilku lat - mówił Mularczyk.