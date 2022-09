Polityczna przyszłość Jacka Kurskiego w ciemnych barwach? "Duży znak zapytania"

- Posiedzenie było zdalne. Czabański [szef RMN - przyp. red.] złożył wniosek nieoczekiwanie, tuż po tym, jak Jacek Kurski się… rozłączył. Po prostu złożył wniosek, a my mogliśmy go poprzeć lub nie. No to poparliśmy - przekazał jeden z członków Rady Mediów Narodowych w rozmowie z WP.