Politycy KO ujawniają. "Pozorowane działania państwa PiS"

- Najważniejsza rzecz, o której chcemy powiedzieć, to 1122 nielegalne wyloty do Odry. To liczba, którą określiły same Wody Polskie. Oznacza to, że na rzece jest tyle punktów, gdzie bez zezwoleń mogą być dokonywane wloty zanieczyszczonych substancji do Odry - oświadczył poseł KO Michał Szczerba.