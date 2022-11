Politico: Niemcy i Francja łączą siły przeciwko Bidenowi

Serwis Politico podaje, że niemiecki wicekanclerz, minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck i Bruno Le Maire, minister gospodarki, finansów, suwerenności przemysłowej i cyfrowej Francji spotkali się we wtorek w Paryżu w Pałacu Elizejskim. Po wizycie niemieckiego polityka we Francji kraje wydały wspólne oświadczenie, by przeciwdziałać ewentualnej wojnie handlowej UE ze Stanami Zjednoczonymi.