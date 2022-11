Sondaż dla WP: Czy Polska w 2050 roku będzie należała do Unii Europejskiej? Polacy znają odpowiedź

W 2050 Polska w UE. Jednoznaczne wyniki

Większość respondentów, bo aż 61,5 proc. wszystkich badanych, wskazała jednak, że Polska będzie należała do UE w 2050 roku, a nawet, że nie może sobie wyobrazić, by było inaczej. Tylko 7,6 proc. ankietowanych ma nadzieję, że kraj opuści Wspólnotę do 2050 roku, a 17,5 proc. uważa, że Unia całkowicie przestanie do tego czasu istnieć. 5,9 proc. badanym jest to całkowicie obojętne, a 7,5 proc. nie ma zdania na ten temat.