Policja o porwaniu Amelki: mediator nie ma z nami nic wspólnego

Policja stanowczo zaprzecza, aby współpracowała z mediatorem Markiem Makarą. Mężczyzna jako mediatora przedstawiła telewizja publiczna, informując o porwaniu 3-letniej Amelki i jej matki.

- Matka nie została wciągnięta do samochodu, wsiadła dobrowolnie. Mamy nagranie, na którym kobieta normalnie rozmawia - powiedział w TVP Info Marek Makara. Mówił też, że "media za bardzo rozdmuchały sprawę, zwalając winę na ojca dziecka, gdyż tak naprawdę nie miało to tak dramatycznego przebiegu, jak było to wszystko opisane”.