Polaków martwi nadchodząca zima. Tak się do niej szykują

Ceny energii wyzwaniem dla PiS

Kryzys energetyczny to absolutnie kluczowa sprawa dla większości mieszkańców naszego kraju. Politycy obozu rządzącego starają się uspokajać Polaków. Prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec zapewnił, że węgla do końca sezonu grzewczego nie zabraknie. - Jeżeli ktoś potrzebuje 3 ton węgla, bo jest ta dopłata do węgla, niech kupi 1,5, bo później będzie miał gwarancję, że kupi kolejne 1,5 tony - mówił Jarosław Kaczyński.