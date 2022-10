Szkodliwe głupoty Kaczyńskiego o węglu brunatnym. "Ludzie umierają", a prezes PiS twierdzi, że "nic o tym nie słychać"

Jarosław Kaczyński podczas środowej wizyty w Puławach bagatelizował to zagrożenie, choć przyznał, że słyszy pytania o to, dlaczego można kupować węgiel brunatny, skoro "podobno jest szkodliwy". - Nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego, jego szkodliwości, nie zgłębiałem. Wiem, że są wielkie kopalnie, wielkie elektrownie, w tym największa w Europie w Bełchatowie, to się pali, to dymi - jakoś ludzie tam żyją. Tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce – mówił, co wywołało aplauz wśród uczestników spotkania.