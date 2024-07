Polak, Węgier, już nie dwa bratanki. "Zniknęła jedyna podstawa braterstwa"

- Mamy do czynienia z praktyką wykorzystywania instytucji, wartości demokratycznych do wzmacniania autorytarnego systemu sprawowania władzy. Świetnie w obu przypadkach to wychodzi i myślę, że Władimir Putin i Viktor Orban mają w tym kontekście pewne poczucie wspólności działania politycznego. Tak należy też rozpatrywać stosunek Węgier do Rosji, do faktu agresji, czy pomocy dla Ukrainy - uważa politolog.