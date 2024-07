"Hipokryta zarzuca hipokryzję". Wiceszef MSZ ostro do Orbána, ekspert mówi o zemście zdrajcy

W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele polskiego rządu mówią WP, że sobotnia wypowiedź Viktora Orbána jest postrzegana jako wyraz bezsilności w związku z osamotnieniem w Unii Europejskiej. Budapeszt został otoczony dyplomatycznym "kordonem sanitarnym" po urządzeniu wyprawy do Moskwy i spotkaniu z Władimirem Putinem, chwilę po wizycie w Kijowie i przed lotem do Chin. Cykl podróży miał tworzyć wrażenie "misji pokojowej" związanej z węgierską prezydencją w Unii Europejskiej, choć nie były one z nikim konsultowane.