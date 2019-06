Polak ugodzony nożem w Genui. Pomógł mu bezdomny

33-letni Polak został zaatakowany nożem przez imigranta z Nepalu. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w centrum Genui. Napastnik został aresztowany.



Atak na Polaka wydarzył się w nocy z wtorku na środę na placu Colombo w Genui. Do bezdomnego 33-latka podszedł Nepalczyk i zażądał pieniędzy na papierosy . Kiedy ich nie dostał, 38-letni imigrant dźgnął Polaka nożem w gardło i uciekł.

Jak podaje włoski portal genovatodai.it, świadkiem ataku na Polaka był bezdomny z Maroka. Natychmiast wezwał pogotowie i policję . 33-latek trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Policjantka, wezwana do interwencji, natychmiast ruszyła w pościg za nożownikiem. Znalazła go siedzącego na schodach na pobliskiej ulicy. Próbował uciekać, ale funkcjonariuszka jest ekspertką sztuk walki i powaliła go kilkoma technikami taekwondo.