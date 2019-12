Zamach w Londynie. Nowe informacje o stanie zdrowia Polaka, który powstrzymał napastnika

Polak, który miał przeciwstawić się terroryście z London Bridge przy pomocy kła narwala, opuścił szpital. Mężczyzna czuje się dobrze. W piątek podczas zamachu został raniony nożem.

O wyjściu Polaka ze szpitala poinformowało Polskie Radio. - To mocny człowiek, potrzebuje teraz tylko nieco czasu - powiedział stacji szef Polaka, zarządzający budynkiem Fishmongers' Hall Toby Williamson. Polak o imieniu Łukasz ma ok. 30 lat i od niemal dekady mieszka w stolicy Wielkiej Brytanii.

- On myje naczynia w piwnicy. Słyszy krzyki. Jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, więc świadomie decyduje się wejść na górę. Terrorysta wymachuje nożami przy krzykach ludzi. Łukasz zdejmuje ze ściany kieł narwala i podejmuje walkę - słowa szefa Polaka cytuje także Polsat News.

Z relacji Williamsona wynika, że dzięki temu, że Polak podjął walkę, inni "zyskali czas na to, by mogli uciec". - Łukasz zadaje cios w kierunku terrorysty i wie, że coś jest nie tak, bo uderza go w klatkę piersiową i odbija się od niej. Ma kamizelkę lub coś takiego. W tym momencie toczy się zaciekła walka na noże, w której Łukasz doznaje pięciu cięć aż po ramię - opowiada Brytyjczyk.