Zamach w Londynie. 23-letnia wolontariuszka drugą ofiarą nożownika

To 23-letnia Saskia Jones, studentka z Uniwersytetu Cambridge, jest drugą ofiarą piątkowego zamachu terrorystycznego w Londynie. Młoda kobieta, podobnie jak 25-letni Jack Merritt, uczestniczyła w kursie w budynku, gdzie zaczął się atak.

Bliscy kobiety dodali, że "zawsze pragnęła żyć pełnią życia", a w ludziach chciała widzieć tylko to, co najlepsze.

W sobotę podano nazwisko pierwszej ofiary zamachowca z Mostu Londyńskiego. To 25-letni absolwent uniwersytetu w Cambridge, Jack Merritt, który był koordynatorem kursu, podczas którego zaatakował najpierw Usman Khan.

"Wiemy, że Jack nie chciałby, aby ten okropny, pojedynczy incydent został wykorzystany przez rząd jako pretekst do wprowadzenia jeszcze bardziej drakońskich wyroków wobec więźniów lub do zatrzymania ludzi w więzieniu na dłużej niż to konieczne" - dodali bliscy zabitego.