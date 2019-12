O "kle wieloryba" na proteście sędziów w Warszawie. Zaskakujące słowa prawnika

- Obronimy się jak Polak w Londynie. My także mamy kieł wieloryba - konstytucję - mówił podczas demonstracji wsparcia dla sędziów prof. Marcin Matczak. Prawnik nawiązał do bohaterskiego czynu Polaka, który pomagał obezwładniać zamachowca.

Demonstracje solidarności z sędziami zorganizowano w niedzielne popołudnie w całej Polsce. W Warszawie akcja "Robimy to dla wszystkich - solidarnie z sędziami!" odbyła się przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. O potrzebie obrony niezawisłości sędziowskiej mówili m.in. sędzia Krystian Markiewicz ze stowarzyszenia "Iustitia", olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn oraz prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

To właśnie jego słowa wygłoszone pod koniec warszawskiej manifestacji na nowo rozgrzały emocje protestujących. - Obronimy się jak Polak w Londynie. My także mamy kieł wieloryba - konstytucję - mówił do zebranych prof. Matczak.