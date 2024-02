Polacy źle oceniają przygotowanie Polski do konfliktu z Rosją. Pułkownik uspokaja

I podkreśla, że tak czy tak musimy mieć potencjał odstraszania, żeby Rosja widziała, że nie ma łatwej sytuacji i w związku z tym, że nie podejmie takiego wyzwania jak w Ukrainie. - W związku z tym, nawet jeżeli uzbroimy się, wydamy na to środki, zwiększymy potencjał obrony państwa, strukturę i nie dojdzie do wojny, to nie dojdzie do niej właśnie dlatego, że właśnie to zrobiliśmy. Że przygotowaliśmy się na każdą ewentualność - dodaje ekspert.