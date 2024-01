Rosja zaatakuje NATO? Szef MON: musimy być gotowi na wszystko

Dopytywany o to, czy Rosja może zaatakować NATO w tym roku, Kosiniak-Kamysz odparł, że Federacja Rosyjska jest agresorem i państwem nieprzewidywalnym w swoich działaniach. - Rosja postępuje wbrew logice. To, co wydarzyło się w 2022 roku wydawało się niemożliwe. Musimy być gotowi na każdy scenariusz - dodał.