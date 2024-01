Nie żyją trzy młode osoby. Jest nagranie z momentu zderzenia

Po wypadku do szpitala trafił też 24-letni kierowca peugeota, również mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Po przebadaniu okazało się, że nie ma potrzeby jego hospitalizacji. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań.