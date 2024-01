Minister obrony: musimy być gotowi na każdy scenariusz, nawet ten najgorszy

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem Konrada Piaseckiego w TVN24. Minister obrony i wicepremier mówił m.in. o tym, że jeżeli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński będą chcieli wejść do Sejmu, muszą przedstawić legitymacje byłych posłów. - Jeśli je sobie wyrobią, to będą mogli oglądać obrady z galerii; nie upoważnia ich to do wejścia na salę plenarną - powiedział.