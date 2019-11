Polacy ocenili prezydenta i premiera. Nowy sondaż

Polacy nieznacznie, ale lepiej niż przed miesiącem oceniają pracę premiera Mateusza Morawieckiego - wynika z sondażu Kantar. Na tym samym poziomie utrzymuje się poparcie dla działań prezydenta Andrzeja Dudy.

Pracę prezydenta Andrzeja Dudy dobrze oceniło 49 proc. ankietowanych przez Kantar. Przeciwną opinię wyraziło 38 proc. uczestników sondażu, a 12 proc. nie miało zdania na ten temat. W porównaniu do badania z października nie zmienił się odsetek w żadnej z trzech grup.

Z kolei o pracy premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie wypowiedziało się z 46 proc. ankietowanych, a 39 proc. wystawiło mu notę negatywną. Co szósty badany (13 proc.) nie był zdecydowany co do oceny działalności szefa rządu obozu Jarosława Kaczyńskiego.