Polacy nie wierzą w powodzenie misji Morawieckiego. "Część karmiona nadzieją"

"Gra, która wydaje się dość głupia"

Prof. Flis podkreśla, że Prawu i Sprawiedliwości nie udało się nawet wciągnąć do klubu wszystkich posłów ze swojej listy. - Wiara w to, że uda się kogokolwiek przekonać po ośmiu latach, by wspólnie z PiS rządzić, kiedy wszyscy mówią, że to nie wchodzi w grę... Rozumiem, że to gra, ale jednak wydaje mi się dość głupia. Sensowniejsze byłoby, zwłaszcza, że zbliżają się wybory, wyciągnięcie wniosków - ocenia politolog.