Polacy nie chcą alkoholu na stacjach benzynowych

Jak wskazują badania, wyeliminowanie alkoholu ze stacji benzynowych i wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży nie doprowadzi do ostrych społecznych sprzeciwów. Okazuje się, że pomysł minister Izabeli Leszczyny może być zrealizowany bez szczególnych oporów klientów. Nie wiadomo jeszcze, co na to przedsiębiorcy odpowiedzialni za biznesową płynnosvc tych punktów handlowych.