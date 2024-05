Pół litra wódki za 50 złotych. Taki jest projekt obywatelski, który przeanalizuje rząd

Minimalna cena alkoholu obowiązuje chociażby w Szkocji. Jak podaje portal euracyiv.pl, od maja minimalna cena butelki whisky skoczyła z 14 funtów do 18,20 funtów (ok. 92 zł), butelki wódki do 16,90 funtów (ok. 86 zł), a czteropaku piwa do 4,58 funtów (ok. 23 zł).