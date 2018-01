Polacy masowo zapominają o dowodach osobistych. Konsekwencje mogą być bolesne

870 tys. Polaków, którym w 2017 roku skończył się 10-letni okres ważności dowodu osobistego, wciąż nie odebrało nowego dokumentu.

Minister zachęca, żeby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli okaże się, że jest nieważny, może to oznaczać problemy. I nie chodzi tylko o to, że za brak dowodu grozi - przynajmniej teoretycznie - 5 tys. zł grzywny.

- Warto wiedzieć, że nieważny dowód osobisty nie może być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen. Dlatego właśnie przed nadchodzącymi feriami zimowymi warto sprawdzić ważność naszych dokumentów, żeby dopiero na lotnisku nie okazało się, że z tak błahego powodu nigdzie nie polecimy - podpowiada ministerstwo.

Jeśli zauważymy, że nasz dowód stracił ważność (lub wkrótce się to stanie), należy złożyć wniosek o wydanie nowego.

- Zachęcam, aby ze złożeniem wniosku nie czekać do ostatniej chwili, do upływu terminu jego ważności. Złożenie wniosku zajmuje tylko kilka minut - zachęcał Mariusz Błaszczak.