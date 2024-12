Polacy już wiedzą, na kogo postawią. Jest nowy sondaż

Czy na chwilę obecną wie już Pan/Pani, na którego kandydata (lub ugrupowanie polityczne, które go wystawi) zagłosuje w przyszłorocznych wyborach na prezydenta RP? - takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu UCE RESEARCH dla Onetu.

Kandydaci mają się o co bić. Tylu Polaków może zmienić zdanie

Mimo wysokiego odsetka zdecydowanych, co czwarty z respondentów przyznaje, że może jeszcze zmienić zdanie i przy urnie skreślić nazwisko innego kandydata . Najczęściej tę opcję wskazują młodzi ludzie - w wieku 18-34 lat około 40 proc. może zmienić swoją decyzję, co jest czterokrotnie wyższym wskaźnikiem niż w grupie 74-80 lat.

- To świadczy o dość dużym rozchwianiu wyborców koalicji PSL i Polski 2050 . Może być tak, że Szymon Hołownia z wielu względów nie jest kandydatem pierwszego wyboru dla tradycyjnych wyborców ludowców - podkreśla dr Rydliński.

Respondenci sondażu wskazali, że od kandydata oczekują przede wszystkim mocnego i stanowczego prezentowania swoich poglądów ( 41,13 proc. ) oraz jasnej i przejrzystej kampanii ( 39,25% proc. ). Ważne jest dla nich również, by kandydat bardziej tłumaczył swoje stanowisko ( 29,84 proc. ) i już teraz zaczął eksponować swój program wyborczy ( 26,61 proc. ).

Najważniejsze kwestie, które kandydaci powinni poruszać, to: poprawa dostępu do lekarzy specjalistów ( 22,58 proc. ), zmniejszenie inflacji ( 20,57 proc. ) oraz poprawa obronności kraju ( 20,16 proc. ).

- Blisko 40 proc. osób gorzej wykształconych i zarabiających nie wie, na kogo zagłosuje w maju. Można postawić tezę, że to właśnie ta grupa może zdecydować o tym, kto wejdzie do drugiej tury i kto może zostać prezydentem RP. To oni będą grupą, o której zaufanie będą się wszyscy bić - komentuje dr Rydliński dla Onetu.