Chciała sprowokować Tuska? Dziennikarka zapytała o historię

Premier Donald Tusk udał się do Lwowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie konferencji prasowej dostał pytanie o historię.

- Kiedy zobaczymy też nazwiska ukraińskie w ukraińskich mogiłach w Polsce? Czy dzisiaj Polska wie, czego powinna domagać się jeszcze od Ukrainy, aby kwestia tragedii wołyńskiej już w końcu mogła zostać przekazana przeszłości i modlitwie, a nie przyszłości? Bo wszyscy ukraińscy prezydenci przepraszali Polaków. Co jeszcze Ukraińcy mają wiedzieć? - spytała dziennikarka Radia Swoboda.

Tusk chwilę się zawahał. - Miałem nadzieję, że słowa, które do tej pory wypowiedziałem, nie prowokowały jakichś emocji historycznych. Jako polski premier, ale też jako historyk chcę powiedzieć, że to jest być może najważniejszy egzamin dla obu narodów , żeby o historii mówić bez emocji i żeby obie strony szanowały swoje oczekiwania, wrażliwości - powiedział premier.

- Jeśli polska rodzina chciałby pochować szczątki swoich przodków, to jest to zupełnie naturalne. To nie jest właściwie nawet polityka. Każdy rozumie tę ludzką potrzebę, która jest prawem człowieka - zaznaczył.