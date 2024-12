Kandydaci mają się o co bić. Tylu Polaków może zmienić zdanie

Niemal co trzeci Polak deklaruje, że może zmienić zdanie co do kandydata, na którego chce zagłosować w wyborach prezydenckich - wynika z najnowszego sondażu. Wymagają także, by kandydaci zajęli się pewnymi konkretnymi sprawami, przede wszystkim: ochroną zdrowia, inflacją i obronnością.