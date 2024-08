Wiadomo, ile pieniędzy zebrali w PiS w kilka godzin. Jest kwota

W piątek podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński apelował do wyborców o wpłaty. - Nikt, kto jest Polakiem, nawet takim letnim patriotą, na to nie może się zgodzić i my będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej - powiedział Kaczyński dalej, podkreślając, że "wszystko musi przebiegać legalnie, to muszą być legalne wpłaty".