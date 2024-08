Agitacja wyborcza na pikniku wojskowym. Kaczyński: Nie żałuję

- To była sytuacja taka, że te pikniki były po to, by umacniać polską armię przez agitacje zmierzająca do nakłaniania naszych obywateli, żeby zgłaszali się do wojska. Ja mówiłem wtedy, że siły zbroje w tym momencie historycznym są sprawą niesłychanie ważną i rzeczywiście dodałem kilka słów, ale żeby tego tak boleśnie żałował. Nie żałuję tego. Po prostu występowałam tam jako wicepremier od spraw obrony - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.