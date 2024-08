Kosiniak-Kamysz komentuje słowa Kułeby. "Nie do przyjęcia"

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wypowiedzianych podczas Campusu Polska Przyszłości słów Dmytra Kułeby, które wywołały niemałe kontrowersje.

- Nie do przyjęcia jest takie traktowanie sprawy Wołynia. Bez ekshumacji, bez upamiętnienia naszych ofiar, nie ma mowy o dobrej przyszłości - powiedział wicepremier w Polskiem Radiu. - To nie jest sprawa historii. To jest sprawa zabliźnienia rany, która jest od wielu lat wciąż otwarta - podkreślił i dodał, że "bez jej zabliźnienia, nie będzie lepszej przyszłości".