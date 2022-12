Pokój za ustępstwa? Ukraińcy zabrali głos

Tylko 6 proc. badanych wątpi w to, że Ukraina będzie w stanie odzyskać wszystkie terytoria okupowane obecnie przez Rosjan. Co więcej, aż 78 proc. osób wskazało w sondzie, iż kraj nie powinien ustępować Moskwie i uginać się pod jej żądaniami, nawet gdyby miało to oznaczać uzyskanie szybkiego pokoju.