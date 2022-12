Przed Trybunał za Buczę? Wykazał odpowiedzialność Łukaszenki

Oprawcy z 234. Pułku

W swoim wpisie białoruski opozycjonista nawiązywał do opublikowanych w czwartek wyników dziennikarskiego śledztwa "New York Timesa" w sprawie zbrodni w Buczy. Ogółem w czasie rosyjskiej okupacji podkijowskiej miejscowości, od marca do kwietnia 2022 r., zamordowano w niej przeszło 400 cywilów. Znaczną część z nich - około 35-40 osób - Rosjanie zastrzelili wzdłuż ul. Jabłońskiej, jednej z głównych arterii miasteczka.