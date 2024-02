Pokazali 12 twarzy na konferencji. PiS uderza w decyzje rządu

- Od dwóch miesięcy obserwujemy dużą dynamikę zmian w podmiotach publicznych, podmiotach Spółek Skarbu Państwa, urzędach, instytucjach. Co do zasady, mamy pełną świadomość i akceptację dla zmian, które się dzieją, ponieważ ekipa rządząca, większość koalicyjna ma prawo do przeprowadzania tego typu zmian - powiedział we wtorek poseł Waldemar Buda.