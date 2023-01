Padło pytanie o wybory. Człowiek Ziobry nawet się nie zawahał

Jacek Ozdoba przyznał w programie "Tłit", że Solidarna Polska szykuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych. Premier Mateusz Morawiecki niedawno mówił, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej startować z Solidarną Polską. - Logika jest taka, że Solidarna Polska jest oddzielnym bytem na polskiej scenie politycznej. Mogę pana zapewnić, że mamy więcej w sondażach niż 0,7 proc. Sądzę, że niewątpliwie jesteśmy w stanie zbliżyć się do progu wyborczego. Mamy konkretny program i konkretne osoby, które udowadniają, że chcą działać. Nie jestem zobowiązany, by mówić jaka jest strategia wyborcza Solidarnej Polski. Jesteśmy organizacją, która jest gotowa podjąć każde wyzwanie, ale priorytetem jest Zjednoczona Prawica - mówił Jacek Ozdoba. Co z umową koalicyjną? - Rozumiem, że stara formuła jest w jakimś sensie mniej aktualna. My uważamy, że droga Zjednoczonej Prawicy jest priorytetem. Mamy wyzwania związane z agresją prawną Unii Europejskiej - dodał polityk.

Rozwiń