Pogrzeb papieża - oficjalny protokół. "Sytuacja bez precedensu" po śmierci Benedykta XVI

Dotychczas, po stwierdzeniu i ogłoszeniu "światu i miastu" śmierci papieża, rozpoczynał się uroczysty ceremoniał, do którego należało pożegnanie głowy kościoła przez kardynałów oraz wiernych - aby to umożliwić, ciało papieża zostaje przeniesione do Bazyliki św. Piotra. Te procedury zastosowano również po śmierci papieża-emeryta. Ciało Benedykta XVI będzie wystawione na widok publiczny od poniedziałku, 2 stycznia do środy 4 stycznia do godziny 19:00. Pogrzeb byłego biskupa Rzymu rozpocznie się we czwartek o godz. 9.30.