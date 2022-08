Pogrzeb Gorbaczowa. Wyznaczono datę

Był jedynym prezydentem ZSRR

Michaił Gorbaczow w 1985 roku został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). Od 1988 do 1990 roku zajmował stanowisko przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. To on zaproponował utworzenie stanowiska prezydenta, którym wkrótce został i wykreślenie z rosyjskiej konstytucji artykułu o "wiodącej roli partii".