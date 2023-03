Pogoda na Wielkanoc. Będą "białe święta"?

W czwartek na zachodzie Polski możliwe są burze - mówił w programie "Newsroom WP" synoptyk Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury mogą być kilkunastostopniowe. Podobnie w piątek. Na zachodzie ponownie mogą wystąpić burze. W sobotę może być chłodniej w północnej części kraju. - W niedzielę zaczniemy odczuwać różnicę. Pojawi się wiatr i najbliższe dni po niedzieli mogą być bliższe percepcji zimowej. Temperatura spadnie. Co do opadów, sytuacja nie jest jednoznaczna. Będzie na tyle chłodno, że jeżeli w poniedziałek pojawią się opady, to będą dość znaczące. Zobaczymy co przyniesie druga połowa przyszłego tygodnia, trochę ciepła może wrócić. Wygląda na to, że w święta będzie pogoda chłodna, z opadami głównie deszczu, ale zimnego. Będzie odczuwalny wiatr. Prognozy nie są zbyt łaskawe na weekend świąteczny. Możemy pozwolić sobie na małe nadzieje. Powiem brutalnie, potem może być tylko lepiej. Ujemnych temperatur bym się nie spodziewał, chyba że nocą. W weekend świąteczny można spodziewać się oblodzeń - dodał ekspert.