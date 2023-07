Pogoda na weekend. Niż Ventur wkroczy do Polski. Seria ostrzeżeń IMGW

Prognoza pogody na weekend. "Prognozowane są burze"

Jak informuje IMGW, po spokojnym i w wielu miejscach również słonecznym czwartku, do Polski powrócą opady deszczu i burze. To efekt niżu Ventur, który w piątek będzie przemierzał Polskę z zachodu na wschód. "Po jego południowo-wschodniej stronie będzie to ciepły wycinek frontu, a na zachodzie - chłodny. W rejonie niżu ponownie wzrośnie chwiejność powietrza polarnomorskiego, w którym zaczną się w ciągu dnia tworzyć liczne i rozproszone przelotne opady deszczu i lokalne burze, punktowo z niewielkim gradem" - informuje serwis dobrapogoda24.pl. Z powodu spodziewanych burz, IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla terenów położonych w pasie od zachodu po centrum kraju.