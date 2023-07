Fatalne prognozy pogody. To już koniec lata?

Upałów nie należy wyczekiwać także w weekend, kiedy to temperatura minimalna wyniesie od 11 st. C do 16 st. C, jedynie na południowym wschodzie do 17 st. C. Maksymalnie termometry wskażą od 19 st. C do 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.