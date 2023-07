Żar poleje się z nieba. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem wydano dla województwa opolskiego i dla przeważającej części województwa dolnośląskiego. IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień może wynieść tam od 30 do 31 st. C, a temperatura minimalna w nocy około 18 st. C. Alerty będą obowiązywać do godz. 20 w poniedziałek.